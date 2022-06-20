Степанакерт, 20 июня, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Нагорный Карабах не может войти в состав Азербайджана ни в каком статусе. Об этом 20 июня заявил на встрече с журналистами глава МИД Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

Facebook.com/david.babayan.5011 Давид Бабаян

«Мы будем стоять до конца, никогда не позволим перейти эти красные линии. Что касается статуса Арцаха, это очень сложный вопрос, потому что данный конфликт — самый страшный конфликт в мире», — сказал министр.

Он добавил, что не стоит ожидать урегулирования карабахского конфликта в ближайшее время. По мнению главы ведомства, это якобы будет возможно только в далёком будущем.

Стоит отметить, что президент Азербайджана Ильхам Алиев после завершения войны в Нагорном Карабахе в 2020 году заявил, что карабахский конфликт «исчерпан». Баку также заявляет о недопустимости использовать на официальном уровне название региона «Нагорной Карабах».