Нагорный Карабах не может быть частью Азербайджана — глава МИД Арцаха
Степанакерт, 20 июня, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Нагорный Карабах не может войти в состав Азербайджана ни в каком статусе. Об этом 20 июня заявил на встрече с журналистами глава МИД Нагорного Карабаха Давид Бабаян.
«Мы будем стоять до конца, никогда не позволим перейти эти красные линии. Что касается статуса Арцаха, это очень сложный вопрос, потому что данный конфликт — самый страшный конфликт в мире», — сказал министр.
Он добавил, что не стоит ожидать урегулирования карабахского конфликта в ближайшее время. По мнению главы ведомства, это якобы будет возможно только в далёком будущем.
Стоит отметить, что президент Азербайджана Ильхам Алиев после завершения войны в Нагорном Карабахе в 2020 году заявил, что карабахский конфликт «исчерпан». Баку также заявляет о недопустимости использовать на официальном уровне название региона «Нагорной Карабах».