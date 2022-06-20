Чебоксары, , 13:19 — REGNUM В Чувашии «очень слабо» работают общественные объединения предпринимателей, при этом руководитель одной из «ведущих организаций» игнорирует письма главы республики. В связи с чем возникает вопрос, «чем занимается этот руководитель»: «Лоббированием своих личных интересов или всё-таки общественной деятельностью?» Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данные вопросы поднял 20 июня на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

Об эффективности работы общественных организацией в сфере поддержки предпринимательства заговорили в ходе обсуждения итогов национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Это связано с тем, что в новом мониторинге учитывалась обратная связь от бизнеса, удовлетворённость и эффективности процедур. Олег Николаев напомнил, что ещё на координационном совете по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности «обратил внимание на эти составляющие».

«У нас достаточно слабо, очень слабо работают общественные объединения предпринимателей, либо работа совсем запущена в этих общественных объединениях. Тогда давайте обратимся к предпринимателям широко, пусть они посмотрят на тех руководителей, которые работают в этих объединениях. Потому что мы предлагаем взаимодействие, мы выражаем открытость к взаимодействию, но когда нет предложений, когда представитель одной из ведущих организаций (не буду называть пока какой) на прямой вопрос, есть ли замечания и предложения, говорит, что « замечаний нет никаких, всё хорошо » , но мне на мои письма не отвечает, то у меня сразу возникает вопрос: «Чем занимается этот руководитель: лоббированием своих личных интересов или всё-таки общественной деятельностью?» — оставил открытым вопрос Олег Николаев.

Глава Чувашии призвал разобраться «по всем этим направлениям», а затем рассказать «общественности, прежде всего, предпринимательской общественности, чем занимаются руководители общественных объединений предпринимателей»:

«И пусть они либо работают в соответствии с логикой и миссией этих общественных организаций и соответствующим образом решают задачи развития предпринимательской деятельности, либо занимаются личными делами и пусть там соответствующим образом будут успешными, мы же не против. Но использовать площадку уважаемых в России общественных объединений и заниматься личными делами — это не здорово».

Глава региона отметил, что с учётом данного ранее поручения по данному вопросу поставил задачу «усилить и более активно в этом направлении поработать».

Как сообщало ИА REGNUM, в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, в рамках которого оцениваются усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, Чувашия спустилась с 13-го места по итогам 2020 года на 17-ую строчку в 2021 году. В данном рейтинге, в отличие от предыдущего, количество показателей увеличилось с 42 до 67. В числе новых параметров — работа с ресурсоснабжающими организациями и общественными объединениями.

Глава минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов отмечал, что в республике «отдельного анализа требует и обратная связь от бизнеса, удовлетворённость и эффективности процедур».

Читайте ранее в этом сюжете: Чувашия сдаёт позиции в рейтинге состояния инвестиционного климата