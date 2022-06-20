Чебоксары, 20 июня 2022, 13:19 — REGNUM В Чувашии «очень слабо» работают общественные объединения предпринимателей, при этом руководитель одной из «ведущих организаций» игнорирует письма главы республики. В связи с чем возникает вопрос, «чем занимается этот руководитель»: «Лоббированием своих личных интересов или всё-таки общественной деятельностью?» Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данные вопросы поднял 20 июня на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев.
Об эффективности работы общественных организацией в сфере поддержки предпринимательства заговорили в ходе обсуждения итогов национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Это связано с тем, что в новом мониторинге учитывалась обратная связь от бизнеса, удовлетворённость и эффективности процедур. Олег Николаев напомнил, что ещё на координационном совете по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности «обратил внимание на эти составляющие».
Глава Чувашии призвал разобраться «по всем этим направлениям», а затем рассказать «общественности, прежде всего, предпринимательской общественности, чем занимаются руководители общественных объединений предпринимателей»:
Глава региона отметил, что с учётом данного ранее поручения по данному вопросу поставил задачу «усилить и более активно в этом направлении поработать».
Как сообщало ИА REGNUM, в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, в рамках которого оцениваются усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, Чувашия спустилась с 13-го места по итогам 2020 года на 17-ую строчку в 2021 году. В данном рейтинге, в отличие от предыдущего, количество показателей увеличилось с 42 до 67. В числе новых параметров — работа с ресурсоснабжающими организациями и общественными объединениями.
Глава минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов отмечал, что в республике «отдельного анализа требует и обратная связь от бизнеса, удовлетворённость и эффективности процедур».
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