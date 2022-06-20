Озинский район, Саратовская область, 20 июня, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Саратовской области в отношении сотрудницы одного из отделений связи возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении и растрате. До решения суда женщина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Растрата

По предварительной информации, с 27 октября 2021 года по 20 мая 2022 года сотрудница одного из отделения связи Озинского района присвоила принадлежащие организации почти 318 тыс. рублей и потратила их на свои нужды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Балашовском доме-интернате после смерти одиноких постояльцев находящиеся на их счетах денежные средства не передавались в собственность России.

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