Саранск, , 13:18 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 10 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 66 980 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Всего в регионе подтвердили 68 526 случаев заражения коронавирусом, из них 15 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1390 человек, за минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы шесть пациентов, накануне в больницы попали два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили также 15 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 15 жителей республики.