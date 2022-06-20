Баренцбург, Норвегия, , 15:49 — REGNUM На норвежско-российской границе застряли 7 тонн продовольствия, предназначенных для россиян на Шпицбергене. Об этом сообщает мурманское информационное агентство Severpost.ru.

Граница Dpsu.gov.ua

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Из-за закрытия норвежской границы для российского транспорта 20 тонн товаров, в том числе 7 тонн продуктов, были остановлены на погранпункте в Стурскуге. По словам представителей МИД России, остановка поставок может поставить под угрозу готовность к зимнему сезону на Шпицбергене.

Напомним, что ранее Норвегия присоединилась к санкциям в отношении Российской Федерации.

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