Белград, , 13:40 — REGNUM Делегации Белграда и Приштины на переговорах в Брюсселе приблизились к достижению соглашения в области энергетики и сблизили позиции по вопросу лиц, пропавших без вести. Об этом заявил глава Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович 20 июня.

Петар Петкович (сс) Гора ТВ

Петкович рассказал в интервью изданию «Новости», что делегация Сербии едет на новый раунд переговоров с Приштиной, который состоится в Брюсселе 21 июня, «хорошо подготовленной, с убеждённостью, что возможно достичь компромиссное решение во многих вопросах, касающихся жизни сербов и албанцев» в южном сербское крае.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил в Приштине, что Сербия и сепаратистское Косово не могут рассчитывать на продвижение в процессе евроинтеграции пока не подпишут соглашение о взаимном признании.