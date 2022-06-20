Москва, 20 июня, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Запускать рыбу в реку Дон стоит после проведения программы по оздоровлению водного пространства. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 20 июня в ходе заседания член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Бессонов (КПРФ).

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Бессонов рассказал, что сейчас в реке Дон и Цимлянском водохранилище наблюдается проблема с водностью, но в нее запускают осетров, стерлядь и белугу.

«Не лучше ли сначала оздоровить реку Дон и Цимлянское водохранилище, а потом заниматься запуском рыбы? В 2021 году эта программа, к сожалению, еще не работала», — отметил депутат.

Министр финансов Антон Силуанов ответил, что необходимые поручения даны Минприроды.

«Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по этому проекту. Как только будут готовы проектные материалы, за ними последует уже и прямое финансирование», — пояснил министр.