Ярославль, 20 июня, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Прямых авиарейсов из Ярославля в Сочи станет больше. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Nordwindairlines.ru Самолет авиакомпании Nordwind

Больше возможностей для путешествий ярославцев стало после того, как на этом направлении стала работать ещё одна компания — «Nordwind Airlines». Помимо этого на направлении продолжит работать авиакомпания «Азимут».

Рейсы в Сочи «Nordwind Airlines» проводит на воздушном судне типа «Airbus-321» вместимостью 220 кресел, «Азимут» — на SSJ-100 вместимостью 100 кресел. Время в пути — около четырех часов, — уточнили в правительстве.

Улететь из столицы Золотого кольца в Сочи теперь можно во вторник и среду, ещё два рейса — в воскресенье.