Стокгольм, 20 июня, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Сотрудники шведского аэропорта Арданда и профсоюзы бьют тревогу по поводу «неустойчивой рабочей среды». По словам работников главного аэропорта Швеции, в терминалах наблюдается давка, пассажиры злы, а их коллег слишком мало, чтобы справиться с огромным пассажиропотоком. Об этом 19 июня сообщил телеканал SVT.

Scott В аэропорту

«Я слышала, что несколько коллег уже подумывают об увольнении», — поделилась с журналистами сотрудница аэропорта Анн-Софи Нильссон.

Она описывает условия труда в Арланде как «ужасные» и отмечает, что граждане, кажется, забыли, зачем вообще существует зона досмотра.

«Люди кричат на нас, ругаются, называют нас некрасивыми словами и ведут себя очень и очень непристойно», — отметила Нильссон.