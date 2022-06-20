Москва, , 13:15 — REGNUM Доллар 17 июня закрылся без изменений, но по итогам торговой пятидневки все же снова просел, отметив третью неделю снижения, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 20 июня, пара доллар/рубль продолжает осциллировать в районе пятничных уровней закрытия, обхаживая зону 56,50 руб., где пытается определиться с вектором дальнейшего движения.

В рамках Петербургского международного экономического форума первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил, что оптимальный курс национальной валюты должен находиться на уровне 70-80 руб. за доллар.

Впрочем, пока никакой реакции со стороны рубля на эти слова не наблюдается, что, по сути, неудивительно, учитывая апатичность «россиянина» к послаблению мер валютного контроля и укрепление доллара на мировой арене.

В любом случае этот комментарий сигнализирует о готовности властей к совместной работе над корректировкой курса, которая уже по факту все же окажет соответствующее влияние на нашу валюту.

Пока же рубль наслаждается своей стойкостью и по-прежнему не пускает доллар за пределы 20-дневной скользящей средней (сегодня она проходит в районе 60,30 руб.), которая выступает в роли сопротивления на протяжении последних трех месяцев.

На данный момент главная задача доллара — удержаться над отметкой 55 руб., чтобы избежать падения к новым циклическим минимумам.

На краткосрочных графиках риски более или менее сбалансированы, а более широкая картина пока указывает на сохранение слабости доллара», — считает эксперт.

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