Москва, , 14:18 — REGNUM Известный журналист Дмитрий Дибров рассказал, как Максим Галкин обманывал собственных поклонников. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» 20 июня.

Максим Галкин Кадр из интервью для Галины Юзефович

По мнению журналиста, Галкин никогда не пользовался теми товарами, которые рекламировал: «Неужели ты полагаешь, что наш коллега Галкин что-то у них покупал?». Дибров также отметил, что к подобному виду обмана прибегают многие известные артисты.

Ранее Максим Галкин обвинил российских журналистов в травле. Как заявил комик, любое его действие попадает в заголовки СМИ.

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