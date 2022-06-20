Оренбург, , 13:15 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 19 июня, госпитализировали четырёх человек с коронавирусной инфекцией. Это в 2,5 раза меньше предыдущего показателя, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

На сегодняшний день в стационарах лечится 71 пациент с COVID-19. Состояние 16 человек медики оценивают как тяжёлое. Трое находятся на искусственной вентиляции лёгких. Ещё 44 пациента получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе выявили 217 074 заражений коронавирусом, в том числе 44 случая — 19 июня. Выздоровели 212 133 человека. Жертвами заболевания стали 4 024 оренбуржца.