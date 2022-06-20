Урванский район, Кабардино-Балкария, 20 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии попал под уголовное дело бывший глава села Морзох в Урванском районе. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. В течение почти двух лет чиновник получал незаконный доход, присваивая денежные средства, которые сельчане платили за потребленную воду, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Из подробностей совершенного преступления известно, что подозреваемый под предлогом оплаты текущих расходов предприятия «Коммунальное хозяйство Морзох» в период с октября 2018 года по апрель 2020 года присваивал денежные средства, собранные с населения за услуги по водоснабжению.

Общая сумма похищенного превысила 400 тыс. рублей. Расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном главой села, продолжается.