Москва, 20 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Руководство России продолжит добиваться от Турции отказа от операции на севере Сирии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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«Продолжаем с ними работать. Надеюсь, что будет достигнута договорённость по политико-дипломатической линии», — цитирует дипломата РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие власти заявили о намерении провести военную операцию в северной Сирии, направленную против курдских партизан.

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