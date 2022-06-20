Йошкар-Ола, 20 июня, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 20 июня лечение получают 29 пациентов, из них у девяти человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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У всех 29 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 28 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние одного пациента оценивается медиками как тяжелое, но к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) он не подключен. Восемь пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы два человека, выписан один пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 июня выздоровели с начала пандемии 43 522 жителя республики, за последние сутки выписаны два человека после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 678 случаев заражения коронавирусом, из них четыре — за последние сутки.