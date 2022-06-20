Москва, 20 июня, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Блокада, которую ввела Литва в отношении Калининградской области, является беспрецедентным нарушением международных правил. Об этом 20 июня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, в Москве считают принятое Литвой решение незаконным.

«Это решение, действительно, беспрецедентное, это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза распространить действие санкций на транзит», — сказал Песков.

Он отметил серьёзность возникшей ситуации и необходимость глубокого анализа перед тем, как принимать решения по данному вопросу.

«Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен», — сказал Песков.