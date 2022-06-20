Кострома, 20 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Костромской районный суд удовлетворил два из трёх исков о защите чести и достоинства, поданные против депутата Костромской областной думы Евгения Щепалова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Щепалов

Защиты репутации потребовал заместитель губернатора Юрий Маков, руководитель частного охранного предприятия «АРГУС» Вадим Слюсаренко, ярославский дорожник Вагинак Погосян.

Иски были связаны с публичными заявлениями депутата в ходе интервью, данному журналисту Андрею Караулову, а также информацией, размещённой на личном YouTube-канале политика.

В них он обвинил Макова в получении взяток и рассказал о попытке захвата ярославцами принадлежащего депутату дорожно-строительного предприятия «Костромадорстрой». По словам Щепалова, учредитель ООО «ЯРДОРРЕМСТРОЙ» Вагинак Погосян якобы вынуждал его продать предприятие «за бесценок», в свою очередь интересы Погосяна лоббировал глава «Аргуса» Вадим Слюсаренко.

Рассмотрев иски, суд признал заявления Щепалова в отношении Слюсаренко и Погосяна не соответствующими действительности. Суд обязал депутата опубликовать опровержение своих слов на YouTube-канале. Решения не вступили в законную силу, одно из них обжалуется политиком. Судебное разбирательство, заявителем в котором выступает Юрий Маков, ещё ведётся. Отметим, что все записи с личного канала Щепалова в настоящее время удалены.