Йошкар-Ола, , 13:12 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 20 июня выздоровели с начала пандемии 43 522 жителя республики, за последние сутки выписаны два человека после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 678 случаев заражения коронавирусом, из них четыре — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона госпитализировали одного пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 17 июня лечение получали 28 пациентов, из них у шести человек подтверждено заражение коронавирусом. У всех 28 пациентов диагностирована пневмония.