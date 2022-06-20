Богота, 20 июня, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Избранный президент Колумбии Густаво Петро в своей речи после победы во втором туре выборов предложил Латинской Америке более решительную интеграцию. Об этом пишет Prensa Latina.

Arturo de La Barrera Густаво Петро

По его словам, Латинская Америка должна сойтись в великом диалоге, который спасет человечество.

Он предложил прогрессивным силам региона подумать, что можно создать вокруг сельского хозяйства и аграрных реформ, агроиндустриализации и промышленности на основе новых технологий.

Петро также предложил создать продуктивную Латинскую Америку, которая углубляет знания до самых высоких сфер человеческого познания.

«Латинская Америка, благодаря своим корням, может предложить миру истинное восстановление баланса с природой, чтобы иметь возможность жить, иметь возможность существовать», — сказал Петро.

Политик отметил, что это означает переход к производственной экономике, основанной на уважении к природе, отказ от исключительной зависимости от добывающей модели и демократизацию использования чистой энергии.

Таким образом, сказал он, возможно создать национальный потенциал, который позволит противостоять последствиям изменения климата и тем самым внести свой вклад в преодоление глобального экологического кризиса, который ставит под угрозу жизнь и выживание человеческого рода: «Латинская Америка объединилась, чтобы крикнуть человечеству, что пришло время меняться».