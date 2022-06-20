Стокгольм, , 13:19 — REGNUM В ситуации, когда «Центристы» готовы проголосовать за весенние поправки в бюджет Швеции, многие задаются вопросом, является ли это еще одним сигналом того, что партия поддержит «Социал-демократов» по вопросу выбора следующего премьер-министра страны. Однако лидер «Центристов» Анни Лёф считает, что решение принимать еще рано. Об этом 20 июня сообщил телеканал SVT.

Анни Лёф Centerpartiet.se

«Нам удалось включить [в бюджет] проведение нашей политики, поэтому мы голосуем именно за нее», — заявил Лёф.

Тут же лидеру партии задали вопрос по поводу того, кого она хочет видеть следующим премьер-министром Швеции Магдалену Андерссон («Социал-демократы») или Ульфа Кристерссона («Умеренные»).

»Мне не нужно делать этот выбор сейчас … Мы идем на выборы как зеленая, либеральная, самостоятельная партия, и мы открыты к сотрудничеству», — ответила Лёф.