Минск, 20 июня 2022, 13:11 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал более предметно заниматься гармонизацией законодательства России и Белоруссии.
«На сегодняшний день есть возможность оценить шаги, сделанные на уровне исполнительной власти. Но что касается нас, законодателей, коллеги, нам необходимо заниматься более предметно вопросами гармонизации законодательства, подготовки модельных законов», — сказал Володин.
И самое главное, по мнению спикера Госдумы, следует использовать возможности, предоставленные законами и межгосударственными соглашениями, в том числе, в рамках парламентского контроля работы исполнительных органов, созданных государствами для того, чтобы вопросы интеграции решались более эффективно.
Спикер Госдумы Володин проводит заседание 62-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
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