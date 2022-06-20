Минск, 20 июня, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал более предметно заниматься гармонизацией законодательства России и Белоруссии.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«На сегодняшний день есть возможность оценить шаги, сделанные на уровне исполнительной власти. Но что касается нас, законодателей, коллеги, нам необходимо заниматься более предметно вопросами гармонизации законодательства, подготовки модельных законов», — сказал Володин.

И самое главное, по мнению спикера Госдумы, следует использовать возможности, предоставленные законами и межгосударственными соглашениями, в том числе, в рамках парламентского контроля работы исполнительных органов, созданных государствами для того, чтобы вопросы интеграции решались более эффективно.

Спикер Госдумы Володин проводит заседание 62-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.