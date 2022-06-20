Степанакерт, , 13:11 — REGNUM Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян 20 июня созвал расширенное заседание Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Араик Арутюнян Иван Шилов © ИА REGNUM

«На повестке заседания были внутренние и внешние вызовы, стоящие перед республикой», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе заседания представили доклады министры обороны, иностранных дел, территориального управления и инфраструктур. После их обсуждения Арутюнян сделал ряд распоряжений.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев требует, чтобы мирному соглашению с Армений предшествовало взаимное признание «территориальной целостности». Фактически это будет означать признание Ереваном Нагорного Карабаха территорией Азербайджана.

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