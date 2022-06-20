Джакарта, 20 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд подтвердил новость о запланированной встрече президента Джоко Видодо и президента России Владимира Путина в Москве 30 июня 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Мохаммад Махфуд заявил, что не будет присутствовать на встрече, так как президента будет сопровождать специальная команда.

В Индонезии не смогли подтвердить встречу президента Джоко Видодо с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос вывоза зерна с Украины, а также предстоящий саммит G20 намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным глава Индонезии Джоко Видодо на встрече в Москве.

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