Стокгольм, , 13:16 — REGNUM Согласно статистике биржи Nordpool, после низких цен в 10−20 эре (0,001−0,002 доллара США) за киловатт-час в течение минувших выходных (18 — 19 июня), цены на электроэнергию значительно выросли 20 июня на юге Швеции. Так, между 08:00 и 09:00 утра спотовая цена достигала чуть более 5 шведских крон за киловатт-час. Об этом сообщил телеканал SVT Nyheter.

Флаг Швеции Pixabay.com

«Время от времени появляются часы, где цена очень высокая. Но обычно она не достигает таких значений», — заявил в интервью SVT Йохан Сигвардссон, аналитик цен на электроэнергию в компании Bixia.

По его словам, причиной пика цен в Гёталанде и Свеланде (3-й и 4-й энергорегионы Швеции) является сочетание нехватки ветровой энергии в Швеции и роста цен на газ в Европе.

«Для нас в скандинавских странах цены постоянно снижаются из-за нашего производства возобновляемой энергии, но в ситуации, когда нет ветра и мы получаем электроэнергию с континентом, получается так, как получается. Сейчас мы вступаем в летний период, когда порывы ветра вообще так сильны», — объяснил эксперт.