Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM Выпуск авиационных двигателей путём создания импортозамещающего производства на территории АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» увеличит объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха — АО «ОДК-Климов». Об этом ранее сообщила пресс-служба государственной корпорации «Ростех».

Авиадвигатель © Правительство Свердловской области

Уточняется, что госкорпорация намерена до 2026 года вложить в развитие производственного комплекса «ОДК-Климов» 37,7 млрд рублей для строительства производственно-конструкторского корпуса, цеха разработки и комплекса для стендовых испытаний.

При этом отмечается, что особые экономические зоны становятся приоритетными и наиболее перспективными в ходе реализации инвестиционных проектов для создания современных высокотехнологичных производств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что программное обеспечение для оперативного анализа информации с беспилотника и отражения состояния сельскохозяйственных земель создали учёные Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н. П. Огарева.