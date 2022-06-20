Стокгольм, , 13:13 — REGNUM Министерство иностранных дел Швеции резко выступает против изображений, распространяемых в социальных сетях, где логотип организации Рабочей партией Курдистана (РПК) можно увидеть размещенным на различных зданиях в Стокгольме. По данным внешнеполитического ведомства Швеции, это является частью кампании по дискредитации заявки Швеции в НАТО. Об этом 19 июня сообщил телеканал SVT.

МИД Швеции Tage Olsin

«Сообщения и изображения, которые, как у нас есть основания полагать, были сфабрикованы, были распространены в социальных сетях, и они указывают на то, что Швеция поддерживает РПК … Речь идет об умышленной и злонамеренной кампании влияния с четкой целью предотвратить вступление Швеции в НАТО», — говорится в заявлении МИД Швеции.

Далее в официальном заявлении сообщается, что Швеция осуждает РПК, «которая является террористической организацией».

«Министр иностранных дел Анн Линде никогда не выражала поддержку РПК», — написали в МИД Швеции.

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