Москва, 20 июня, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в личном составе. Об этом 20 июня заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

По его словам, киевский режим не считается с потерями своей армии. Все это чревато настоящей катастрофой для Украины и её народа.

«Меня очень сильно удивляет, что руководство Украины настолько беспощадно губит этих бойцов, закидывая их в топку войны. Если так и дальше будет продолжаться, украинцы скоро закончатся как народ», — сказал Алаудинов.