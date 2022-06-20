Симферополь, 20 июня, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», об этом 20 июня сообщил в телеграм-канале глава республики Крым Сергей Аксёнов.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Спасены пять человек, трое из них ранены», — написал Аксёнов.

Глава Крыма пояснил, что поиски остальных работников платформы продолжаются, проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации обеспечивает Минобороны РФ.

«Черноморнефтегаз» занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа на шельфе Чёрного и Азовского морей.