Вашингтон, 20 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Для США крайне важно, чтобы Швеция и Финляндия вступили в НАТО. Таково мнение бывшего посла США в НАТО Курта Волкера, который ожидает положительного сообщения о заявках стран на членство до саммита альянса, намеченного на конец июня. Об этом он заявил вечером 19 июня в эфире шведского телеканала SVT.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

Волкер убежден, что США могут сделать больше, чтобы изменить позицию Турции в «правильном направлении».

«Точно так же, как Швеция должна вести переговоры с Турцией, Соединенным Штатам также необходимо вести переговоры», — отметил он.

Ранее в Анкаре заявили, что могут затянуть вхождение северных стран в НАТО на целый год. Но бывший высокопоставленный дипломат Курт Волкер, который, помимо прочего, был послом США в НАТО, с оптимизмом смотрит на то, что соглашение будет достигнуто до саммита НАТО в Мадриде в конце месяца.

«Надеюсь, мы получим положительный ответ, и будем надеяться, что получим его в ближайшем будущем. Это всего лишь вопрос того, чтобы Швеция, Турция и другие страны НАТО разделяли мнение о том, что мы делаем вместе как сообщество, выступающее гарантом безопасности», — заявил Волкер.