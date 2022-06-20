Минск, 20 июня, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Белоруссии и России нужно отказаться от подсчета товарооборота в долларах, заявил зампредседателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Андрей Савиных.

Флаг Белоруссии

«Мы по-прежнему считаем товарооборот в долларах, хотя нам давно уже пора отказываться от использования иностранных валют, выстраивая собственную систему расчетов для оплаты торговых поставок и для создания полностью суверенной финансовой системы», — сказал Савиных на заседании Парламентского собрания.

В 2021 году товарооборот России и Белоруссии достиг рекордных 38,5 млрд долларов и демонстрирует тенденцию к устойчивому росту.