Памплона, Испания, 20 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Тринадцать городов в Наварре остаются эвакуированными из-за лесных пожаров. Об этом пишет агентство EFE.

Yarnews.net Лесной пожар

При этом отмечается, что ситуация с пожарами в последние часы немного улучшилась из-за снижения температуры и изменения скорости ветра.

За последние несколько часов были эвакуированы Гиргильяно из-за пожара в районе Легарды, а также старая деревня Гальпиенсо из-за пожара в Ухуэ, сообщает 112 Sos Navarra.