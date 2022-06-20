Нижний Новгород, 20 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 89 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 410 313 человек на утро 20 июня, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы в ковидные стационары девять жителей области, накануне в больницы попали 18 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 423 014 случаев заражения коронавирусом, из них 52 — за минувшие сутки. 11 558 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне летальных случаев среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось, за минувшие сутки скончался один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в области было выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 97 жителей региона.