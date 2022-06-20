Нальчик, 20 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии появится еще одна гидроэлектростанция. Малая Верхнебаксанская ГЭС будет построена на реке Адыр-Су в Приэльбрусье. Стоимость проекта составит более 5,5 млрд рублей. Его реализатором выступит компания «РусГидро», сообщил глава республики Казбек Коков. Подписание соглашения состоялось на полях Петербургского международного экономического форума.

Chintohere ГЭС

«Запустить станцию намерены не позднее 2027-го. В год она сможет давать до 100 млн кВт/ч электроэнергии. <…> Возведение Верхнебаксанской станции позволит снизить энергодефицит и надежно обеспечить электричеством села в горных районах. А также укрепит экономику республики, в том числе за счет налоговых отчислений и новых рабочих мест», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как напомнил Коков, планы по продолжению сотрудничества с «РусГидро» послужат решению комплексных социально-экономических задач региона. Одной из малых ГЭС, которые строит компания, стала Черекская малая ГЭС годовой выработкой 87 млн кВт/ч, она будет запущена в 2024 году и станет четвертой ступенью энергокомплекса республики — Нижне-Черекского каскада, проект которого был запущен в декабре 2002 года.