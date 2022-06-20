Стокгольм, 20 июня 2022, 13:21 — REGNUM Сегодня, 20 июня, в Брюсселе пройдет еще один раунд переговоров между Швецией, Финляндией и Турцией по вопросу вхождения северных стран в НАТО. Организатором встречи вступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает шведский телеканал SVT.
На встрече будут обсуждаться «проблемы безопасности» Турции.
«Мы можем подтвердить, что высокопоставленные представители Турции, Финляндии и Швеции встретятся с высокопоставленными чиновниками НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе в понедельник», — написал в редакцию SVT пресс-секретарь альянса.
В частности, три страны, а также представители альянса обсудят вопрос о связях двух северных стран с РПК и требование Турции о высылки ряда лиц, которых Анкара считает частью террористических движений.
«Я делаю все возможное, чтобы этот процесс шел в правильном направлении», — анонсировал переговоры Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов.
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