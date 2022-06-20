Стокгольм, , 13:21 — REGNUM Сегодня, 20 июня, в Брюсселе пройдет еще один раунд переговоров между Швецией, Финляндией и Турцией по вопросу вхождения северных стран в НАТО. Организатором встречи вступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает шведский телеканал SVT.

НАТО NATO North Atlantic Treaty Organizaton

На встрече будут обсуждаться «проблемы безопасности» Турции.

«Мы можем подтвердить, что высокопоставленные представители Турции, Финляндии и Швеции встретятся с высокопоставленными чиновниками НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе в понедельник», — написал в редакцию SVT пресс-секретарь альянса.

В частности, три страны, а также представители альянса обсудят вопрос о связях двух северных стран с РПК и требование Турции о высылки ряда лиц, которых Анкара считает частью террористических движений.

«Я делаю все возможное, чтобы этот процесс шел в правильном направлении», — анонсировал переговоры Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов.

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