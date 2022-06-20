Уфа, 20 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Ввоз на территорию Башкирии жертвенных животных, которые предназначены для праздника Курбан-байрам, допускается только после проведения с этими животными карантинных мероприятий. Об этом 20 июня сообщил начальник управления ветеринарии Башкирии Азат Зиганшин на совещании правительства республики в центре управления регионом.

Бараны

Он напомнил, что с 9 по 11 июля в Башкирии возрастает риск незаконного ввоза жертвенных животных, особенно мелкого рогатого скота, из неблагополучных субъектов и стран, в которых фиксируются случаи ящура, бруцеллеза и других особо опасных заболеваний.

«В целях недопущения проникновения болезней животных, к ввозу допускаются только животные, прошедшие карантинные мероприятия. Убой организуется на специальных площадках, подконтрольных ветеринарной службе», — пояснил Зиганшин.

Он призвал глав муниципальных образований содействовать профилактике заболеваний животных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены усилить требования к животноводческим помещениям.