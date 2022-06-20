Брюссель, 20 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар поддерживает заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о важности заключения мирного соглашения с Арменией. Об этом европейский политик сообщил в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«С удовольствием прочитал заявление президента Ильхама Алиева на девятом Бакинском международном форуме, — написал Клаар. — Европейский союз решительно поддерживает это».

Стоит отметить, что Алиев на открытии форума в Баку предостерёг Ереван и призвал не поднимать вопрос о статусе Нагорного Карабаха. Он пригрозил, что в противном случае будет новая конфронтация. По словам президента Азербайджана, якобы есть устная договорённость при обсуждении мирного соглашения не поднимать карабахский вопрос.