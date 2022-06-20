Москва, 20 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Цифровые активы несутся вниз из-за изъятия ликвидности со стороны ФРС США, которая и стала изначальной причиной надувания пузыря на фондовом и криптовалютном рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Green Crypto Processing по РФ и Восточной Европе Ивона Гутович.

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«Иными словами, все те крупные игроки, покупавшие биткоин в 2021 году, избавляются из запасов и занимают противоположную позицию — ставят на дальнейшее падение.

С начала 2022 года рынок покинуло много важных игроков. Например, До Квон (основатель LUNA и UST), чьи проекты из топ 10 по капитализации оказались попросту уничтоженными, или Андре Кронье, стоявший у истоков многих DeFi проектов, решивший полностью покинуть индустрию.

Несмотря на огромные деньги, задействованные в сделках с криптоактивами, большинство игроков остаются совершенно некомпетентными в вопросах риск менеджмента: проект Celsius ($12 млрд в активах) и фонд 3AC ($3 млрд) — это лишь одни из многих пострадавших представителей сферы, которых падение рынка застало врасплох.

С дальнейшим снижением цены легкомысленным игрокам будет все сложнее удерживать позиции, а майнерам окупать свои расходы.

Таким образом, давление на биткоин будет только усиливаться. После некоторой консолидации вблизи $20 тысяч ожидается дальнейшее движение цены в сторону $10 тысяч», — предполагает эксперт.

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