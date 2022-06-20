Москва, 20 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Решение Литвы ограничить транзит в Калининградскую область является беспрецедентным, заявил 20 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза — распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что запрет на транзит товаров на территорию Калининградской области через Литву введён после консультаций с Еврокомиссией.

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