Вальядолид, Испания, 20 июня 2022, 13:02 — REGNUM Периметр лесного пожара, разгоревшегося 15 июня в заповеднике Сьерра-де-ла-Кулебра в Саморе, был стабилизирован. Об этом пишет агентство EFE.

Лесной пожар
Лесной пожар
Sledcom.ru

Отмечается, что пожар выжег более 25 000 гектаров, половина из которых покрыта лесом, что делает его самым сильным лесным пожаром в муниципалитете за последнее десятилетие.

Снижение температуры воздуха в ночные часы помогло улучшить ситуацию с пожаром, а немного ослабевший ветер, по сравнению с предыдущими днями, помог его потушить. При этом огонь всё ещё активен, и не исключено его дальнейшее прохождение по территории.