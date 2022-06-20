Вальядолид, Испания, , 13:02 — REGNUM Периметр лесного пожара, разгоревшегося 15 июня в заповеднике Сьерра-де-ла-Кулебра в Саморе, был стабилизирован. Об этом пишет агентство EFE.

Лесной пожар Sledcom.ru

Отмечается, что пожар выжег более 25 000 гектаров, половина из которых покрыта лесом, что делает его самым сильным лесным пожаром в муниципалитете за последнее десятилетие.

Снижение температуры воздуха в ночные часы помогло улучшить ситуацию с пожаром, а немного ослабевший ветер, по сравнению с предыдущими днями, помог его потушить. При этом огонь всё ещё активен, и не исключено его дальнейшее прохождение по территории.