Канберра, , 13:04 — REGNUM 20 июня теневой министр иммиграции Австралии Дэн Техан (Либеральная партия) призвал премьер-министра страны Энтони Альбаниза срочно посетить Шри-Ланку, чтобы решить гуманитарный кризис в стране, в надежде сократить число просителей убежища, совершающих опасное путешествие в Австралию. Об этом сообщил телеканал Sky News.

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Журналисты пишут, что австралийские пограничники и власти Шри-Ланки перехватили как минимум четыре лодки с беженцами, направлявшимися в Австралию после победы лейбористов на федеральных выборах почти месяц назад.

Выступая в эфире Sky News Техан предложил Альбанизу заехать в Шри-Ланку во время его поездки в ЕС на саммит НАТО.

«Он все равно будет пролетать над Шри-Ланкой, поэтому ему следует остановиться там и поговорить с местным правительством, предложить помощь и поддержку, в которой они нуждаются, чтобы помочь справиться с гуманитарным кризисом», — сказал теневой министр иммиграции.