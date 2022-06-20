Лондон, , 13:01 — REGNUM Песня Кейт Буш Running Up That Hill 1985 года возглавила официальный чарт синглов Великобритании. Об этом 20 июня пишет Billboard.

Виниловая пластинка

Как отмечает СМИ, 63-летняя исполнительница Буш стала самой пожилой артисткой, когда-либо возглавлявшей британский чарт синглов, обогнав Шер, которой было 52 года в момент выхода её хита Believe. «Должна признаться, я очень тронута всем этим. Большое вам спасибо за то, что вы сделали эту песню № 1 таким неожиданным образом», — обратилась Кейт Буш к слушателям.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2022 года Running Up That Hill стала самой скачиваемой песней на сервисе iTunes. Трек вновь обрёл популярность благодаря выходу четвёртого сезона сериала «Очень странные дела» от Netflix.

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