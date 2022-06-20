Москва, 20 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Известный актёр Сергей Безруков поделился мнением о недавнем концерте рэпера Басты (Василий Вакуленко) в Москве, собравшем 70 тысяч зрителей. Об этом сообщил портал CT News 20 июня.

Kremlin.ru Сергей Безруков

Как считает актёр, по уровню популярности рэпер сопоставим лишь с Виктором Цоем и его группой «Кино»: «Среди отечественных исполнителей 70 тысяч в «Лужниках» удалось собрать только группе «Кино» на своем последнем концерте больше 30 лет назад. В 2018 году к этому почти приблизился «Ленинград»… И вот теперь Баста… И это не просто цифры, это отражение времени. От протеста и требования перемен у Цоя, бунтарства и куража у Шнурова мы, наконец, пришли к Сансаре… Браво, Баста!», — заявил артист. Стоит отметить, что одним из зрителей на концерте Басты стал сам Безруков.

Ранее в Сети появились слухи о том, что Баста может стать новым ведущим «Вечернего Урганта». Позднее рэпер лично опроверг подобную информацию.