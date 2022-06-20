Луганск, 20 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Эвакуации мирных жителей с территории завода «Азот» в Северодонецке препятствуют иностранные наёмники и лица, назначенные украинской администрацией. Об этом 20 июня заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко в интервью телеканалу RT.

Цитата из кф Псы войны. Реж. Джон Ирвин. 1980. США - Великобритания Наёмники

По его словам, от мирных жителей поступала информация о том, что действительно на заводе «Азот» есть иностранные наёмники.

«Они во главе с людьми, которые были назначены украинской администрацией старшими по убежищам, всеми силами стараются затянуть процесс вывода мирного населения», — сказал Филипоненко.

Он отметил, что это украинские солдаты и их западные кураторы придерживаются стандартной тактики, прикрываясь мирными жителями как щитом, чтобы выторговать для себя условия для дальнейшей преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что украинские военные пытались покинуть Северодонецк под видом мирных жителей.

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