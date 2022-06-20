Москва, , 13:00 — REGNUM Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно охарактеризовать как «огромные». Об этом 20 июня заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, только на одном участке фронта в районе города Северодонецк Луганской Народной Республики (ЛНР) украинская армия ежедневно несет потери в количестве 300-400 солдат, сержантов и офицеров.

«Надо учитывать, что в этом же составе находятся и потери иностранного легиона и нацбатов. Они несут реально огромные потери», — сказал Алаудинов.

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