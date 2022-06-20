Ижевск, 20 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 20 июня прививку от коронавируса сделали 698 432 человека. Об этом сообщает региональный минздрав.

Minzdrav.samregion.ru Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 558 463 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошел 164 691 житель республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 15 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 200 жителей республики.

За время пандемии в республике подтвердили 167 311 случаев заражения коронавирусом, из них 21 — за минувшие сутки.