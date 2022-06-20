Канберра, , 13:03 — REGNUM Кажется, что на фоне усиливающейся конфронтации с Китаем Австралия хочет ускорить процесс получения атомных подводных лодок, которые достанутся Канберре в рамках оборонного альянса AUKUS. Однако, выступая 20 июня в эфире Nine News, эксперт из Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис заявил, что сокращение 20-летнего ожидания Канберра вряд ли добьется.

Австралия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментарии эксперта прозвучали после того, как 20 июня на пресс-конференции министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что Канберра намерена ускорить прибытие атомных подлодок, которые Австралия приобретет в рамках оборонного пакта AUKUS, подписанного с США и Великобританией.

Однако Дэвис настроен скептически.

«Это связано с задержками в графике производства в США или в Великобритании, в зависимости от того, от кого мы получаем субмарины … Производство собственных подводных лодок для ВМС США сейчас практически заняло все объемы. Таким образом, нам в основном приходится ждать, пока не появятся условия для производства подлодок [для Австралии]», — объяснил он.