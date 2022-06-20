Шелехов, Иркутская область, , 19:07 — REGNUM В Иркутской области, где в силу географического и исторического расположения региона находится много труднодоступных населённых пунктов, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в 2022 году будет возведено 15 врачебных амбулаторий. Помимо этого в регионе планируется оснастить необходимым оборудованием 26 ФАПов и 15 врачебных амбулаторий.

В посёлке Чистые ключи Шелеховского района уже закончили возведение модульного ФАПа. Сейчас ведется благоустройство территории и приобретение оборудования. Затем будет начат процесс получения лицензии на осуществление медицинской деятельности, — сообщает пресс-центр областного правительства.

«Контракт на выполнение работ по изготовлению и монтажу ФАПа заключили 6 апреля. Спустя два месяца модульный ФАП уже принят администрацией Шелеховской больницы», — пояснила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова.

«У нас в Шелеховском районе более 25 населённых пунктов. Конечно, выездная форма работы подходит не для всех, хочется, чтобы в каждой деревне был фельдшер. Проект модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области позволяет создать современные условия для сельского здравоохранения», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный врач Шелеховской районной больницы Оксана Вельм.

Напомним, в конце мая 2022 года было принято решение о выделениидополнительных средств из федерального бюджета на возведение модульных конструкций шести врачебных амбулаторий в с. Гуран Тулунского района, с. Анга Качугского района, с. Казачье и с. Тихоновка Боханского района, п. Ручей Усть-Кутского района, с. Бельск Черемховского района.

В начале июня 2022 года в ходе визита в Тайшетский район губернатор Приангарья Игорь Кобзев поручил региональному минздраву проработать вопрос по строительству в Половино-Черемхово нового здания фельдшерско-акушерского пункта.

Глава региона отметил, что учреждение очень востребованное, оно обслуживает около 660 человек. Уже идёт выбор места под строительство нового ФАПа. Модульное здание возведут уже в этом году. Однако открыть двери для пациентов оно сможет только после прохождения необходимой процедуры лицензирования в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство мобильных ФАПов и организация ежегодных профилактических медосмотров — приоритетные направления нацпроекта «Здравоохранение».⁣⁣