Ижевск, , 12:58 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 20 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 15 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 200 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

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За время пандемии в республике подтвердили 167 311 случаев заражения коронавирусом, из них 21 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса три несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и четыре человека старше 65 лет.

4046 человек скончались в регионе за время пандемии. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось, накануне скончался 81-летний мужчина.

В течение суток госпитализированы четыре человека, накануне в больницу попали пять жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 805 человек, 34 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, два человека — в тяжелом состоянии, оба пациента подключены к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 30 жителей республики.