Саранск, 20 июня, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Программное обеспечение (ПО) для оперативного анализа информации с беспилотника и отражения состояния сельскохозяйственных земель создали учёные Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н. П. Огарева. Об этом ранее сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Поле

Отмечается, что такое ПО позволит определить в режиме реального времени проблемные участки земель, в результате чего агроному смогут найти почвы в угнетенном состоянии и откорректировать технологию возделывания сельскохозяйственных культур, выбирая оптимальный объем и состав удобрений. В результате возрастёт урожайность и качество сельхозпродукции.

Также уточняется, что разработка учёных из Мордовии превосходит зарубежные аналоги по ряду характеристик и не требует применения аэрокосмической съемки, причём один из партнёров вуза уже использует новую программу вуза по созданию адаптивно-ландшафтной системы.

При этом указывается, что оценка состояния сельхозугодий проводится с помощью оборудования, установленного на беспилотнике, который в ходе облета поля производит гиперспектральную съемку и передает данные оператору. Затем программа составляет 3D-модель территории с учетом рельефа, анализирует её и выдает результат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что крупное мукомольное производство будет запущено на территории Саратовской области.